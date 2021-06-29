Директор «Музея славянской культуры» Антон Голубцов арестован в Москве

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Оперативники задержали в столице главу АНО «Музей славянской культуры» Антона Голубцова, ему предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. После допроса суд отправил задержанного под арест.

— В ходе следственных действий правоохранителями в Москве был задержан Антон Александрович Голубцов, 1975 года рождения, который в настоящее время занимает должность директора столичного «Музея славянской культуры». После официально предъявленного следователями обвинения Голубцову в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщил собеседник корреспонденту ТАСС.

Срок ареста Голубцову установили до 25 августа.

Санкция по вменяемой арестованному статье предусматривает до 10 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что троих офицеров ФСБ арестовали по обвинению в крупном мошенничестве. Под стражей оказались Юрий Кравченко, его заместитель Артем Сохин и один из офицеров этого подразделения Сергей Романов.