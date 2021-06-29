Голосование по премии MUF Community Awards 2021 стартовало на mos.ru

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Пятая ежегодная мультидисциплинарная премия MUF Community Awards 2021 будет проходить в онлайн-формате. Она присуждается городским сообществам, независимым проектам, отдельным людям и стартапам, которые внесли вклад в развитие Москвы за прошедший год. Номинанты премии отобраны экспертным советом, победителей определит голосование в Сети. Награждение состоится 2 июля. Об этом сообщил в понедельник, 28 июня, руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

— В этом году награждение пройдет в 13 номинациях. В прошлом году к традиционному перечню номинаций были добавлены «Вместе против COVID-19» и «Зеленый город». Проекты в этих сферах как никогда важны для города, ведь городское здоровье достигается через улучшение экологии и совместную борьбу неравнодушных жителей с угрозами общественному здоровью, — сказал Левкин

Премия вручается в тринадцати номинациях: «Городской дизайн», «Городская гастрономия», «Образовательные и просветительские инициативы», «Зеленый город», «Городские технологии», «Сфера развлечений и досуга», «Культурные инициативы», «Вместе против COVID-19», «Город для детей», «Спортивные и оздоровительные проекты», «Благотворительные и социальные проекты», «Городские выставки» и «Городские СМИ и блоги».

Принять участие в голосовании можно до 30 июня включительно на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее «Вечерняя Москва» сообщала, что названы проекты, которые получили премию «Новатор Москвы». Финалистами состязания стали 36 инновационных разработок. Всего на конкурс было подано 740 заявок.