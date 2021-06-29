«Насмешка над США»: китайский эксперт оценил возможный отказ России от доллара

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Возможная дедолларизация РФ является «протестом, насмешкой и презрением американской гегемонии». Так считает научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чэнь Ицзюнь. Об этом он написал в статье в издании Хуаньцю шибао.

Эксперт пояснил, что дедолларизация не окажет существенного влияния на РФ, так как статус рубля как законного платежного средства стабилен. А объемы прямой торговли России с США в настоящее время незначительны. Ее основными торговыми партнерами являются Европейский союз и КНР.

По мнению ученого, дедолларизация явно пагубна только для Соединенных Штатов. Это ставит американские власти в неловкое положение перед их союзниками, что само по себе является своего рода унижением для США, уверен Ицзюнь.

Лавров ранее заявил о необходимости отказа от западных платежных систем. Россия видит необходимость в переходе к национальным или альтернативным доллару валютам для расчетов с другими странами.

Ранее независимый финансовый аналитик рассказал «Вечерней Москве» о причинах и последствиях отказа ФНБ от доллара. Причиной отказа от доллара в резервах Фонда национального благосостояния (ФНБ) заключается в рисках санкций, считает Александр Егоров.