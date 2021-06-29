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Москвичи проголосуют за лучшие реализованные проекты в области строительства

Илья Ашуров

Город
Москвичи проголосуют за лучшие реализованные проекты в области строительства
Фото: Pixabay

Жители столицы смогу выбрать победителей в конкурсе «Лучший реализованный проект в области строительства». Голосование состоит из пяти частей, в нем представлены 108 проектов, которые участвуют в 11 номинациях. Об этом во вторник 29 июня, сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Победители в каждой из категорий определит голосование городской конкурсной комиссии и общественной голосование москвичей. Выбрать понравившийся строительный проект горожане могут на одной из трех площадок: на платформе «Активный гражданин», на официальном сайте конкурса, а также в павильоне «Макет Москвы» на ВДНХ.

В первой части голосования жители города выберут лучшие строительные проекты в трех номинациях: «Лечебно-оздоровительные объекты», «Объекты улично-дорожной сети», «Многофункциональные торговые центры и комплексы».

После этого москвичам предложат выбрать победителя в номинации «Лучший реализованный проект в области строительства многоквартирных домов повышенной комфортности». В этой категории участвует 28 проектов.

Третья часть голосования определит победителя в сфере строительства многоквартирных домов категории «стандартное жилье». В данном случае на победу претендуют 17 участников.

— В четвертой части москвичи проголосуют по трем номинациям, таким как «Лучший реализованный проект строительства объектов учебно-образовательного и учебно-воспитательного назначения», «Лучший реализованный проект строительства объектов метрополитена и железнодорожного транспорта» и «Лучший реализованный проект строительства объектов спортивного назначения», — рассказали на сайте мэра.

Наконец, завершающий этап голосования — выбор лучших проектов в области реставрации и приспособления объекта культурного наследия для современного использования, а также офисные здания и деловые центры и объекты культурно-просветительского назначения.

Ранее «Вечерняя Москва» писала о премии MUF Community Awards 2021, которая будет проходить в онлайн-формате. Она присуждается городским сообществам, независимым проектам, отдельным людям и стартапам, которые внесли вклад в развитие Москвы за прошедший год. Принять участие в голосовании можно до 30 июня включительно на официальном сайте мэра Москвы.

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