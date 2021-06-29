Детеныши джейранов появились на свет в Московском зоопарке

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В семействе джейранов, обитающих в Московском зоопарке, родились детеныши. Об этом во вторник, 29 июня, сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Джейраны — парнокопытные из рода газелей. Этот редкий вид животных внесен в Красную книгу. По оценкам зоологов, популяция джейранов неуклонно снижается, всего в мире насчитывается порядка 140 тысяч особей.

— Разные зоопарки мира борются за сохранение редкого вида, создавая его резервную популяцию в неволе. Столичный зоопарк также трудится над получением потомства джейранов. В этом году детенышами обзавелись две газели. У обеих родилось по паре малышей: самец и самка, — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Зоологи зоопарка провели осмотр новорожденных джейранов. Все четверо детенышей здоровы. В настоящее время они питаются материнским молоком, но скоро начнут употреблять в пищу свежую траву и специальный корм.

Видео: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что в Московском зоопарке родились детеныши дагестанского тура родились. Среди родившихся малышей четыре мальчика и три девочки. Все роды у самочек прошли без проблем.