Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Детеныши джейранов появились на свет в Московском зоопарке

Илья Ашуров

Город
Детеныши джейранов появились на свет в Московском зоопарке
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

В семействе джейранов, обитающих в Московском зоопарке, родились детеныши. Об этом во вторник, 29 июня, сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Джейраны — парнокопытные из рода газелей. Этот редкий вид животных внесен в Красную книгу. По оценкам зоологов, популяция джейранов неуклонно снижается, всего в мире насчитывается порядка 140 тысяч особей.

— Разные зоопарки мира борются за сохранение редкого вида, создавая его резервную популяцию в неволе. Столичный зоопарк также трудится над получением потомства джейранов. В этом году детенышами обзавелись две газели. У обеих родилось по паре малышей: самец и самка, — рассказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Зоологи зоопарка провели осмотр новорожденных джейранов. Все четверо детенышей здоровы. В настоящее время они питаются материнским молоком, но скоро начнут употреблять в пищу свежую траву и специальный корм.

Видео: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что в Московском зоопарке родились детеныши дагестанского тура родились. Среди родившихся малышей четыре мальчика и три девочки. Все роды у самочек прошли без проблем.

Читайте также:
животныеМосковский зоопаркдетеныши животных
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему мы ненавидим Бузову

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Когда россиян будут лечить по новым правилам

Ирина Андреяшкина
Ирина Андреяшкина

Вакцина безопасна для онкобольных

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Променяли ради мелких подачек

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Локдаун добавил москвичам ума

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Верные и неверные

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока вокруг порхают бабочки

Все мнения
О проекте