Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Составлен топ-8 лучших веломаршрутов по природным территориям Москвы

Илья Ашуров

Город
Составлен топ-8 лучших веломаршрутов по природным территориям Москвы
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Бирюлёвский дендропарк Карта всех событий

В Москве обустроено 12 велотрасс по природным территориям. Их суммарная протяженность составляет почти 70 километров. Специалисты Мосприроды составили для жителей столицы рейтинг из восьми лучших маршрутов для велопрогулок.

Вошедшие в список маршруты подойдут как профессиональным велосипедистам, так и начинающим любителям. Насладиться красотой рощи сакуры, а также еловой, березовой и кленовой аллей можно, проехав по маршруту «Ароматы мира», который проложен через Бирюлевский дендропарк. Во время поездки велосипедисты будут заворожены ароматами цветущих кустарников и трав. Протяженность пути — 2,8 километра.

На маршруте в парке «Битцевский лес» велосипедистам откроется великолепный вид на Коньковский ручей, а также на растения, которые обрамляют его берег, — белую иву, ольху и другие. Часть трехкилометровой трассы пролегает через лес.

Небольшой веломаршрут протяженностью всего один километр проложен в зоне отдыха «Битца». Эта трасса проходит по лесу, в котором растут сосны, липа, дубы, клен и старый ельник.

Насладиться разнообразием природы и отдохнуть от городской суматохи можно, отправившись в поездку на велосипеде в Фаунистический заказник «Долгие пруды».

Своеобразный водный маршрут длиной семь километров проходит в природно-историческом парке «Измайлово». Эта трасса обрамляет сразу ряд прудов, а также Косинский ручей.

Насладиться вековыми соснами можно, выбрав маршрут через природно-исторический парк «Покровское-Стрешнево». Велопрогулка по этому парку поможет отвлечься от городского шума.

Встретить белок и других обитателей леса можно на трассе, которая проходит через природные территории «Тропарево» и «Теплый Стан». Протяженность пути составляет чуть более чем четыре километра.

Москвичам предложили проехаться на велосипеде и по территории природно-исторического парка «Кузьминки-Люблино».

— Велотрасса проходит по уникальному памятнику истории и природы. На велосипеде можно добраться из одной части парка в другую, познакомившись по пути со множеством уникальных объектов. Маршрут пользуется популярностью у любителей велопрогулок всех возрастов. Его протяженность составляет 3,1 километра, — рассказали на сайте мэра столицы.

Узнать подробнее о всех проложенных в Москве велотрассах можно на портале Мосприроды.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что Мосприрода открыла «Лесную школу» для детей. Школа откроется в Измайловском лесопарке, Косинском парке и лесопарке «Кусково». Занятия в ней проводятся в игровой форме. Каждая встреча — это новая тема для беседы и игры.

Читайте также:
маршрутвелосипедМосприрода
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Поляков
Александр Поляков

Передаем опыт регионам страны

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему мы ненавидим Бузову

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Когда россиян будут лечить по новым правилам

Ирина Андреяшкина
Ирина Андреяшкина

Вакцина безопасна для онкобольных

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Променяли ради мелких подачек

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Локдаун добавил москвичам ума

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Верные и неверные

Все мнения
О проекте