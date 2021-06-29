Составлен топ-8 лучших веломаршрутов по природным территориям Москвы

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Бирюлёвский дендропарк Карта всех событий

В Москве обустроено 12 велотрасс по природным территориям. Их суммарная протяженность составляет почти 70 километров. Специалисты Мосприроды составили для жителей столицы рейтинг из восьми лучших маршрутов для велопрогулок.

Вошедшие в список маршруты подойдут как профессиональным велосипедистам, так и начинающим любителям. Насладиться красотой рощи сакуры, а также еловой, березовой и кленовой аллей можно, проехав по маршруту «Ароматы мира», который проложен через Бирюлевский дендропарк. Во время поездки велосипедисты будут заворожены ароматами цветущих кустарников и трав. Протяженность пути — 2,8 километра.

На маршруте в парке «Битцевский лес» велосипедистам откроется великолепный вид на Коньковский ручей, а также на растения, которые обрамляют его берег, — белую иву, ольху и другие. Часть трехкилометровой трассы пролегает через лес.

Небольшой веломаршрут протяженностью всего один километр проложен в зоне отдыха «Битца». Эта трасса проходит по лесу, в котором растут сосны, липа, дубы, клен и старый ельник.

Насладиться разнообразием природы и отдохнуть от городской суматохи можно, отправившись в поездку на велосипеде в Фаунистический заказник «Долгие пруды».

Своеобразный водный маршрут длиной семь километров проходит в природно-историческом парке «Измайлово». Эта трасса обрамляет сразу ряд прудов, а также Косинский ручей.

Насладиться вековыми соснами можно, выбрав маршрут через природно-исторический парк «Покровское-Стрешнево». Велопрогулка по этому парку поможет отвлечься от городского шума.

Встретить белок и других обитателей леса можно на трассе, которая проходит через природные территории «Тропарево» и «Теплый Стан». Протяженность пути составляет чуть более чем четыре километра.

Москвичам предложили проехаться на велосипеде и по территории природно-исторического парка «Кузьминки-Люблино».

— Велотрасса проходит по уникальному памятнику истории и природы. На велосипеде можно добраться из одной части парка в другую, познакомившись по пути со множеством уникальных объектов. Маршрут пользуется популярностью у любителей велопрогулок всех возрастов. Его протяженность составляет 3,1 километра, — рассказали на сайте мэра столицы.

Узнать подробнее о всех проложенных в Москве велотрассах можно на портале Мосприроды.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что Мосприрода открыла «Лесную школу» для детей. Школа откроется в Измайловском лесопарке, Косинском парке и лесопарке «Кусково». Занятия в ней проводятся в игровой форме. Каждая встреча — это новая тема для беседы и игры.