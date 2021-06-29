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Индийский штамм COVID-19 в России составляет около 90 процентов

Полина Долганова

Общество
Индийский штамм COVID-19 в России составляет около 90 процентов
Фото: flickr.com/NIAID

Индийский штамм коронавирусной инфекции в России составляет около 90 процентов от всех выявленных случаев заболевания. Об этом во вторник, 29 июня, РИА Новости рассказал директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Основными симптомами заболевания индийским штаммом коронавируса являются насморк, боль в горле и головная боль. Среди самых опасных отмечают диарею и образование тромбов. Отмечается также, что данный штамм коронавируса более агрессивный и злой, а вызванная им болезнь протекает быстрее.

Согласно данным ВОЗ, список вызывающих озабоченность вариантов коронавируса состоит из четырех мутаций SARS-CoV-2: из британского, бразильского, южноафриканского и индийского штаммов, пишет Express.

До этого, 25 июня, первого пациента со штаммом коронавируса «дельта плюс» выявили в России.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что новый индийский штамм коронавируса получил распространение уже почти в 90 странах.

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