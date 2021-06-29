Горе-майнеры: двое мужчин украли оборудование для добычи криптовалюты на 3 миллиона рублей

Фото: moscow-live

Россия, Москва, Красноказарменная улица Карта всех событий

Столичная полиция задержала двух молодых людей, которые подозреваются в краже дорогостоящего оборудования для майнинга криптовалюты. Об этом во вторник, 29 июня, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по столице полковник внутренней службы Владимир Васенин.

По словам представителя ведомства, парни хорошо подготовились к краже. Они надели спецодежду рабочих и подъехали к месту преступления на Красноказарменную улицу на автомобиле, номера которого были скрыты. Затем злоумышленники проникли в помещение организации, находящейся по вышеуказанному адресу, и вынесли из него три серверных блока стоимостью три миллиона рублей. Погрузив украденное в машину, преступники уехали в неизвестном направлении.

Момент похищения оборудования попал на камеры видеонаблюдения.

Видео: ГУ МВД России по Москве

Похитители хотели продать оборудование для майнинга. Они даже успели разместить соответствующее объявление в социальных сетях. Однако осуществить свой план им не удалось.

— В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых. Ими оказались двое безработных мужчин в возрасте 18 лет и 21 года, один из которых ранее судим за кражу, — рассказал Васенин.

Похищенное оборудование возращено владельцу. В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Ранее «ВМ» писала о похищении 560 тысяч долларов США из банковского сейфа жителя столицы.