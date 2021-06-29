Более тысячи рабочих мест создадут в новом офисно-торговом центре на востоке Москвы

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Россия, Москва, Тагильская улица Карта всех событий

Около 1,1 тысячи рабочих мест появится благодаря строительству офисно-торгового центра на востоке столицы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов во вторник, 29 июня.

— Проект структуры AFI Development получил статус инвестиционного проекта по созданию мест приложения труда. Компания вложит 2,6 миллиарда рублей в создание в Метрогородке многофункционального офисно-торгового центра площадью 38 тысяч квадратных метров, в результате чего появится около 1,1 тысячи рабочих мест, — рассказал заммэра.

Центр построят на Тагильской улице рядом со строящимся ЖК «Сиреневый сад». AFI Development получит льготу по плате за изменение вида разрешенного использования земельных участков для строительства двух домов в составе комплекса. По словам главы столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, льгота составит почти 850 миллионов рублей, застройщик сможет воспользоваться ею после строительства центра.

Программу стимулирования создания мест приложения труда запустили в Москве в 2020 году. Ее целью является привлечение бизнеса к созданию объектов недвижимости за пределами ТТК и МКАД. Это призвано решить проблему маятниковой миграции из спальных районов, снизить нагрузку на общественный транспорт и уменьшить трафик.

Ранее сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин одобрил два проекта по созданию рабочих мест за пределами ТТК. Застройщик построит торговый комплекс в Кузьминках, бизнес-центр в районе Филевский парк, а также торговый центр в Южном Бутове. Общая площадь объектов составит 136 тысяч квадратных метров.