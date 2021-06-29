Движение трамваев восстановили после ДТП на пересечении Олимпийского проспекта и улицы Дурова

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, Олимпийский проспект Карта всех событий

Восстановили движение трамваев после ДТП на пересечении улицы Дурова и Олимпийского проспекта. Об этом во вторник, 29 июня, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Трамваи задерживались из-за аварии. Вместо них следовали автобусы.

В столичном ГИБДД подтвердили факт ДТП, отметив, что авария произошла около 17:00 вечера.

— Произошло столкновение Mercedes Maybach и трамвая. По предварительным данным, пострадавших нет, — заключили в пресс-службе ведомства.

Ранее «ВМ» писала о восстановлении движения трамваев в столице 28 июня после непогоды. Из-за сильных дождей и шквалистого ветра задерживались трамваи на Волочаевской улице, Загородном шоссе, Живописной улице в районе проспекта Маршала Жукова, а также в Костомаровском переулке.