Движение трамваев восстановили после ДТП на пересечении Олимпийского проспекта и улицы Дурова
Восстановили движение трамваев после ДТП на пересечении улицы Дурова и Олимпийского проспекта. Об этом во вторник, 29 июня, сообщает пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Трамваи задерживались из-за аварии. Вместо них следовали автобусы.
В столичном ГИБДД подтвердили факт ДТП, отметив, что авария произошла около 17:00 вечера.
— Произошло столкновение Mercedes Maybach и трамвая. По предварительным данным, пострадавших нет, — заключили в пресс-службе ведомства.
Ранее «ВМ» писала о восстановлении движения трамваев в столице 28 июня после непогоды. Из-за сильных дождей и шквалистого ветра задерживались трамваи на Волочаевской улице, Загородном шоссе, Живописной улице в районе проспекта Маршала Жукова, а также в Костомаровском переулке.