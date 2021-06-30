Минобороны Японии обеспокоилось военными учениями России на Курильских островах

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Министр обороны Японии Нобуо Киси выразил обеспокоенность из-за военных учений России на юге Курил во время своего посещения военной базы Титосэ на острове Хоккайдо 29 июня. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Так, по словам главы министерства, Россия якобы ведет активную военную деятельность на Дальнем Востоке. Он также напомнил, что РФ уже проводила учения на юге Курильских островов в феврале и июне 2021 года.

Нобуо подытожил, что японские оборонные силы должны обеспечить защиту воздушного пространства из-за высокой активности российской авиации, пишет ФАН.

Ранее СМИ назвали варианты решения вопроса мирного договора с Японией времен СССР. Советский Союз перед встречей генсека ЦК КПСС Леонида Брежнева с японским премьер-министром Какуэем Танакой в октябре 1973 года якобы рассматривал три варианта решения вопроса мирного договора.

СПРАВКА «ВМ»

В результате ряда поражений в Русско-японской войне Российская империя подписала в 1905 году договор с Японией, согласно которому последняя приобрела права на часть Курильской гряды. В июне 1941 года страны гитлеровской коалиции объявили войну СССР. Япония напала на США как на союзника СССР в декабре 1941 года, фактически уничтожив американскую базу Перл-Харбор в Тихом океане. Через три месяца после победы над Германией СССР объявил войну Японии и ввел войска на Южные Курилы, после чего Япония прекратила боевые действия. 8 сентября 1951 года в США был подписан мирный договор между Японией и союзниками, согласно которому Япония отказалась от прав на Курильские острова.