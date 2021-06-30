Горе-грабитель похитил у пенсионерки банковскую карту без денег на западе столицы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Рублёвское шоссе, 109 Карта всех событий

На западе столицы неизвестный ограбил пожилую женщину, угрожая ей пистолетом. Об этом в среду, 30 июня, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел вечером 29 июня рядом с домом № 109 на Рублевском шоссе. Мужчина напал на идущую по улице пенсионерку, в руках у него был пистолет. Похитив сумку своей жертвы, преступник скрылся в неизвестном направлении.

По словам потерпевшей, в сумке находилась только банковская карта, которая никакой ценности не представляет.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Разбой». По данной статье, мужчине может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ранее «ВМ» писала, как мужчина в маске попытался ограбить банк на востоке Москвы с помощью записки.