Москва вошла в тройку мегаполисов мира по привлекательности для жителей

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Москва, Лондон и Нью-Йорк вошли в тройку самых привлекательных городов мира по версии Boston Consulting Group. Исследователи изучили 16 крупнейших мегаполисов и провели анализ по 155 индикаторам и опросу 25 тысяч жителей городов.

Аналитики оценивали города по качеству жизни, экономике, скорости позитивных изменений, отношению горожан и власти, а также по отношениям в обществе.

Столица России лидировала в категории «качество жизни», заняв первое место в отдельном показателе «общественные зоны». В критерии по скорости положительных изменений в городе Москва заняла четвертое место, уступив Шанхаю, Сингапуру и Пекину. Кроме того, аналитики дали российской столице высокие баллы за образование, экологию и защиту населения от чрезвычайных ситуаций.

Однако в категории «отношение с властью» Москва не смогла выйти на лидерские позиции, пишет РБК.

Ранее Москва одержала победу в трех номинациях CIPR Digital. Так, в категории «Лучший цифровой сервис» победил московский общегородской благотворительный сервис, лучшим цифровым медиа признали портал ICT.Moscow, а в номинации «Цифровые трансформаторы» премии удостоилась заместитель мэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина.