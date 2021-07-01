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Трамп занял одно из последних мест в новом рейтинге президентов США

Анастасия Волоснова

В мире
Трамп занял одно из последних мест в новом рейтинге президентов США
Фото: Whitehouse

Бывший президент США Дональд Трамп стал одним из худших лидеров страны за всю историю. Об этом свидетельствует исследование канала C-SPAN, которое составляли 142 историка.

Эксперты оценивали президентов по десяти позициям. Суммарно Трамп набрал 312 баллов, заняв 41-е место из 44. Он встал на 34-е место в области экономики и 32-е по анализу его дара убеждения. По моральным данным и административным навыкам историки оставили Трампа на последних позициях.

В тройку лучших президентов США включили Авраама Линкольна, Джорджа Вашингтона и Франклина Рузвельта. Восьмое место занял Джон Кеннеди, девятое — Рональд Рейган, десятое — Барак Обама, который набрал 664 балла.

Напомним, Трамп — 45-й президент США, так как президент Гровер Кливленд дважды занимал пост лидера государства.

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