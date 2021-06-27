Трамп обвинил Байдена в бездействии при строительстве «Северного потока — 2»

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Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что он остановил строительство российского газопровода «Северный поток — 2», а нынешний глава государства Джо Байден разрешил довести его постройку до конца.

— Байден разрушит нашу экономику. Байден заблокировал строительство американского трубопровода Keystone XL и оставил 48 тысяч американцев без рабочих мест, но он одобрил российский трубопровод в Европу. Я же остановил трубопровод («Северный поток — 2» — прим. «ВМ») в Европу, я на них наложил санкции, — произнес он во время речи на митинге в Огайо.

Трамп сообщил, что США «защищают» Германию от России и он не понимает, почему при этом Берлин платит Москве миллиарды долларов.

— Я сказал: Ангела (Меркель, канцлер Германии — прим. «ВМ».), мы защищаем вас от страны, которой вы даете миллиарды. Как так, Ангела? Она лишь улыбнулась, — рассказал он.

Также экс-президент заявил, что энергетической независимости США пришел конец — покупка нефти на Ближнем Востоке и у России обязательно произойдет, передает РИА Новости.

Газопровод «Северный поток — 2» ведут от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода выступают США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции в отношении «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций в отношении оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступает за достройку «Северного потока — 2» и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.

4 июня стало известно о завершении укладки труб первой нитки «Северного потока — 2». В этот же день Владимир Путин заявил, что Россия планирует завершить строительство второй нитки за полтора–два месяца.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан 20 июня объявил о новых мерах в отношении российских компаний, строящих газопровод. При этом санкций на немецкую Nord Stream 2 AG власти государства вновь накладывать не стали, мотивировав это тем, что не хотят ссориться с союзниками.