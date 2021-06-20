США продолжат вводить санкции против российских компаний, строящих «Северный поток — 2»

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

США намерены продолжить вводить санкции против компаний из России, которые строят трубопровод «Северный поток — 2». Об этом в воскресенье, 20 июня, заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

В эфире телеканала CNN он ответил на вопрос о том, почему приостановлены санкции в отношении компании «Nord Stream 2 AG», которая строит трубопровод.

— Вопрос в том, будем ли мы напрямую преследовать, используя полномочия по санкциям, наших европейских партнеров, союзников и друзей. Президент Байден сказал: я не готов этого сделать, но я готов вводить каждые 90 дней санкции против российских организаций, участвующих в строительстве «Северного потока — 2». Он это делал и продолжит делать, — рассказал Салливан.

Ранее СМИ узнали об отказе президента США Джо Байдена вводить санкции в отношении «Северного потока — 2».

Российский газопровод ведут от побережья России до Германии по дну Балтийского моря. Против его строительства выступают США, Украина и страны Евросоюза. В отношении кампаний, строящих «Северный поток — 2», неоднократно вводились экономические санкции.