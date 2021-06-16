СМИ узнали об отказе Байдена вводить санкции по «Северному потоку — 2»

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Госдепартамент Соединенных Штатов настаивал на введении санкций против «Северному потоку — 2», но президент Джо Байден отказался это делать. Об этом сообщило издание Washington Post.

По информации источников газеты, госсекретарь Энтони Блинкен, его заместитель Венди Шерман и замгоссекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд выступили за санкции против проекта. Однако Байден и представители совета нацбезопасности отказались от ограничений из-за опасения испортить отношения с Германией.

Также в материале отмечается, что так как проект почти завершен, Белый дом рассматривает его как совершившийся факт, поэтому нет смысла ставить под угрозу отношения двух государств.

Ранее Госдеп США заявил, что строящая газопровод компания Nord Stream 2 AG подпадает под санкции, но отказался их реализовывать, сославшись на национальную безопасность.

Российский газопровод «Северный поток — 2»

Газопровод «Северный поток — 2» ведут от побережья России до Германии через Балтийское море. Против строительства газопровода выступают США, страны Евросоюза и Украина.

В декабре 2019 года американская сторона ввела санкции против «Северного потока — 2». Однако позже, 20 мая 2021 года, в США отказались от санкций против оператора газопровода — компании Nord Stream 2 AG, оставив ограничительные меры в отношении российских компаний и судов.

Лидеры стран Запада считают строительство газопровода политическим решением, однако президент России Владимир Путин неоднократно опровергал данное мнение, утверждая, что РФ преследует исключительно экономические цели. Германия выступает за достройку «Северного потока — 2» и отвергает односторонние экстерриториальные санкции США.

4 июня стало известно о завершении укладки труб первой нитки «Северного потока — 2». В этот же день Владимир Путин заявил, что Россия планирует завершить строительство второй нитки за полтора–два месяца.