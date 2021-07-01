Минпромторг рассказал о восстановлении российской торговли после пандемии

ORL_1121.JPG / Фото: Алексей Орлов

Российская торговля практически преодолела трудности, которые возникли на фоне пандемии коронавируса. Об этом рассказал статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.

Евтухов подчеркнул, что в течение трех последних месяцев оборот торговли в России превышает показатели первых трех месяцев 2020 года, когда на сферу еще не влияла пандемия.

— Это говорит о том, что российская торговля чувствует себя более уверенно и практически преодолела трудности, связанные с периодом ограничений и частичных локдаунов в начале пандемии, — отметил Евтухов.

Он напомнил, что в настоящее время в стране вводятся ограничения в сфере торговли из-за третьей волны COVID-19. При этом статистические данные позволяют делать оптимистичные прогнозы, пишет РИА Новости.

Президент России Владимир Путинсреду, 30 июня, во время прямой линии объяснил, что морковь и картофель стоят дороже эквадорских бананов, потому что России не хватило собственной продукции. Кроме того, мировые индексы на продукты питания, по его словам, в настоящее время находятся на самой высокой планке за последние десять лет. При этом глава государства отметил, что в сфере сельского хозяйства Россия сохраняет хорошие показатели.