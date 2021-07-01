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Британские ученые составили расширенный список симптомов COVID-19

Анастасия Волоснова

Общество
Британские ученые составили расширенный список симптомов COVID-19
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Ученые из Университетского колледжа Лондона рассказали о скрытых симптомах коронавируса. Соответствующее исследование они опубликовали в журнале The BMJ.

Главными признаками COVID-19 являются лихорадка, кашель, потеря вкуса или обоняния. Однако данные симптомы не всегда появляются на ранних стадиях заболевания. Ученые оценили медицинские документы и предложили сочетать анализ симптоматики по различным источникам при постановке диагноза.

Так, Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) относит к числу редких симптомов першение в горле и головную боль. Кроме того, о коронавирусе может свидетельствовать боль в мышцах и теле, покраснение пальцев на руках и ногах, раздражение глаз, диарея.

К симптомам, которые требуют немедленного медицинского вмешательства, ВОЗ относит боль в груди, затруднения с дыханием. Также опасения должны вызывать спутанное создание и потеря подвижности.

В свою очередь, Европейский центр профилактики и контроля заболеваний добавил к перечисленным симптомам потерю аппетита, слабость и насморк. Данные физические показатели могут встречаться у вакцинированных пациентов с коронавирусом.

Британские ученые предлагают учитывать все симптомы из подтвержденных документов, чтобы распознавать легкие формы коронавируса.

Оперштаб в среду, 30 июня, сообщил, что в 85 регионах России выявили 21 042 новых случая коронавирусной инфекции за последние сутки. По количеству заболевших продолжают лидировать Москва и Московская область, где было зафиксировано 5823 и 2583 заболевших соответственно. В Санкт-Петербурге выявили 1503 случая коронавируса.

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