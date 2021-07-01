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Главврач ГКБ имени Виноградова: Предложение доктора Румянцева об удвоении бюджета медицины поможет решить кадровую проблему

Павел Гриднев

Общество
Главврач ГКБ имени Виноградова: Предложение доктора Румянцева об удвоении бюджета медицины поможет решить кадровую проблему
Фото: Ольга Макарова

Депутат Мосгордумы, главный врач Городской клинической больницы имени В. В. Виноградова Ольга Шарапова поддержала предложение главного детского онколога-гематолога Минздрава РФ, академика РАН, основателя Центра имени Д. Рогачева Александра Румянцева об удвоении бюджета здравоохранения в России. Шарапова считает, что дополнительное финансирование медицины и льготы медикам позволят решить проблему медицинских учреждений с кадровым составом.

— Как главный врач крупного медицинского учреждения я могу только приветствовать предложение Александра Григорьевича Румянцева об увеличении зарплат врачам. Медицинские работники находятся на страже здоровья людей, отдают все силы, помогая пациентам справиться с болезнями. Их труд должен не только цениться обществом, но и достойно оплачиваться. Особенно это касается молодых специалистов. Только так мы сможем удержать квалифицированных сотрудников, — считает Ольга Шарапова.

Радикальное увеличение расходов в рамках системы здравоохранения поможет преодолеть катастрофическое снижение уровня жизни и сокращение численности населения России, считает Александр Румянцев. По мнению академика РАН, к 2024 году необходимо довести бюджет здравоохранения до 5 процентов от ВВП, ежегодно дополнительно выделяя не менее 520 миллиардов рублей. В перспективе бюджет здравоохранения в России должен достигнуть 7,7 процента от ВВП.

Румянцев предлагает направить 60 процентов на подготовку и оплату труда медицинских работников, 30 процентов — на закупку лекарственных препаратов, 10 процентов — на финансирование дополнительных целевых программ.

По инициативе Ольги Шараповой разработан целый ряд ключевых федеральных целевых программ, направленных на защиту материнства и детства: «Безопасное материнство», «Дети России», «Мать и дитя», мероприятия приоритетного национального проекта «Здоровье», в том числе программы «Родовой сертификат», «Скрининг новорожденных на наследственную патологию».

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