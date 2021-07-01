Дело блогера Эдварда Била о ДТП поступило в суд

Фото: Youtube / Edward Bil

В адрес Пресненского районного суда Москвы поступило уголовное дело в отношении Эдуарда Биля, обвиняемого по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Об этом в четверг, 1 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе суда.

За нарушение ПДД блогер привлекался к административной ответственности 33 раза в 2018 году, 381 раз — в 2019 году и 11 раз — в 2020 году.

Напомним, 1 апреля на Смоленской площади в Москве Бил на большой скорости вылетел на встречную полосу и столкнулся с четырьмя автомобилями. В результате происшествия серьезно пострадала консультант Госдумы Мария Артемова.

По словам руководителя пресс-службы столичной прокуратуры Людмилы Нефедовой, Бил в момент аварии двигался со скоростью 115 километров в час на автомобиле марки Audi RS6 Avant, превышая скоростной режим и нарушая ПДД.

Тверской районный суд 3 апреля избрал меру пресечения блогеру: ему запретили до 1 июня пользоваться интернетом и мобильным телефоном, выходить в ночное время из дома и садиться за руль автомобиля.

14 мая СМИ стали гадать, может ли дело блогера развалиться из-за компенсации пострадавшей? Однако тем же днем следствие отказало пострадавшей в ДТП с участием блогера Эдварда Била в прекращении уголовного дела.