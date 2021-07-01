Сергей Левкин: Программа MoscowUrban FEST будет представлена четырьмя треками

Фото: Пресс-служба МУФ

Фестиваль Московского урбанистического форума (МУФ) состоится в онлайн-формате 1-4 июля, темой MoscowUrban FEST 2021 стала «Re:город. Жизнь в новой эре». Об этом сообщил глава столичного департамента градостроительной политики Сергей Левкин в четверг, 1 июля.

— Основу образовательной, культурной и развлекательной программ фестиваля составят четыре трека. В первом треке «Принадлежность» участники Фестиваля рассмотрят, как креативная деятельность жителей формирует город и как различается субъективное восприятие города, — рассказал руководитель ведомства.

Гости смогут обсудить, как меняется образ жизни человека под влиянием городской среды, на треке «Пластичность». Представить, какие общественные места станут наиболее важными точками притяжения, можно будет на треке «Архитектура будущего».

Трек «Зеленый город» посвящен новой экологической политике городов и устойчивому развитию. Его трансляция эксклюзивно пройдет в сообществе мероприятия в социальной сети «ВКонтакте».

1 июля в столице начал работу юбилейный МУФ. Тема первого дня международного конгресса — «Города-суперзвезды». По традиции форум открыл мэр Москвы Сергей Собянин.