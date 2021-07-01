Мужчина похитил газонокосилку на юго-востоке столицы

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Россия, Москва, Ферганская улица Карта всех событий

Полиция задержала 20-летнего приезжего, который подозревается в хищении газонокосилки. Об этом в четверг, 1 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО столичного ГУ МВД.

В полицию обратился москвич, проживающий на Ферганской улице. Он заявил, что ему нечем стричь траву, поскольку у него украли бензокосу. По словам мужчины, инструмент прямо у него на глазах похитил рабочий.

Вскоре последнего задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».

Ранее «ВМ» писала о задержании двух молодых людей, которые подозреваются в краже дорогостоящего оборудования для майнинга криптовалюты.