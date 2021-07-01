Андрей Бочкарев: Почти 100 миллионов «квадратов» недвижимости построили в Москве с 2011 года

Фото: Пресс-служба МУФ

Почти 100 миллионов квадратных метров недвижимости, в том числе более 40 миллионов «квадратов» жилья построили в городе с 2011 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев в четверг, 1 июля.

— Москва сегодня демонстрирует стабильно высокие темпы ввода недвижимости — с 2011 года было построено более 95 миллионов квадратных метров недвижимости, не менее восьми миллионов квадратных метров разного рода недвижимости мы возводим ежегодно, в том числе три-четыре миллиона «квадратов» жилья, — рассказал заммэра в рамках Московского урбанистического форума (МУФ).

Ранее Бочкарев сообщил, что с 2011 года в столице построили 142 спортивных объекта, всего до 2023 года их число приблизится к 200.

1 июля в столичном парке «Зарядье» начал работу юбилейный МУФ. Тема первого дня международного конгресса — «Города-суперзвезды». По традиции форум открыл мэр Москвы Сергей Собянин. Более 450 спикеров примут участие в мероприятиях, из них 191 участника подключат к дискуссиям в формате телемоста.