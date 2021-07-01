Обязательную вакцинацию для некоторых жителей ввели в Ростовской области

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Обязательную вакцинацию от COVID-19 ввели в Ростовской области для отдельных категорий граждан, которые работают в сфере общественного питания, транспорта, торговли, бытовых услуг, ЖКХ, образования, здравоохранения, соцзащиты, культурных, выставочных мероприятий, досуговых, зрелищных мероприятий, детских развлекательных центров, театров, кинотеатров, концертных залов. Об этом сообщается в четверг, 1 июля, в постановлении регионального Роспотребнадзора.

Также вакцинация предусмотрена для госслужащих и обучающихся в образовательных организациях старше 18 лет.

Руководителям организаций в данных сферах необходимо организовать проведение прививок первым компонентом до 29 июля, до 26 августа — вторым компонентом. Речь идет о не менее 60 процентах от общей численности сотрудников и обучающихся.

По данным на четверг, 1 июля, в Ростовской области выявлено 99 540 случаев заболевания коронавирусом, в том числе 232 за прошедшие сутки. За весь период пандемии в регионе вылечились 90 162 человека, скончались 4674.

Ранее столичных работодателей обязали отстранить непривитых сотрудников. Позже оперштаб объяснил, как будет осуществляться контроль за обязательной вакцинацией. Так, он будет проводиться в форме сплошных проверок в отношении всех работодателей. Организациям, которые не будут соблюдать предписанные требования, грозит приостановка работы на 90 суток.

Напомним, 16 июня главный санитарный врач столицы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавирусной инфекции 60 процентов работников сферы услуг и торговли, транспорта, медицины и ЖКХ.

«Вечерняя Москва» писала, что еще восемь регионов России введут обязательную вакцинацию для ряда работников.