Предварительное слушание по делу Эдварда Била назначили на 7 июля

Фото: Пресс-служба Тверского суда

Предварительное слушание по уголовному делу в отношении блогера Эдварда Била (настоящее имя Эдуард Биль — прим. «ВМ»), который спровоцировал массовое ДТП на Смоленской площади в центре Москвы, назначено на 7 июля. Об этом в пятницу, 2 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Пресненского суда.

В пресс-службе отметили, что заседание будет проходить в закрытом режиме.

По словам представителя ведомства, на предстоящем заседании стороны разрешат процессуальные вопросы. После этого будет назначена дата рассмотрения дела по существу.

Примечательно, что рассматривать уголовное дело блогера Эдварда Била будет судья Елена Абрамова, которая ранее осудила актера Михаила Ефремова по делу о ДТП со смертельным исходом.

Ранее «ВМ» писала, что дело блогера Эдварда Била о ДТП поступило в суд.

Напомним, 1 апреля на Смоленской площади в Москве Бил на большой скорости вылетел на встречную полосу и столкнулся с четырьмя автомобилями. В результате происшествия серьезно пострадала консультант Госдумы Мария Артемова.

По словам руководителя пресс-службы столичной прокуратуры Людмилы Нефедовой, Бил в момент аварии двигался со скоростью 115 километров в час на автомобиле марки Audi RS6 Avant, превышая скоростной режим и нарушая ПДД.

14 мая СМИ стали гадать, может ли дело блогера развалиться из-за компенсации пострадавшей? Однако тем же днем следствие отказало пострадавшей в ДТП с участием блогера Эдварда Била в прекращении уголовного дела.

Позже дело передали в прокуратуру.