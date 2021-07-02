Праздник ко Дню семьи, любви и верности пройдет в Музее Победы

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Музей Победы в четверг, 8 июля, приглашает взрослых и детей на праздник, приуроченный ко Дню семьи, любви и верности. Мероприятия пройдут как в формате онлайн, так и очно.

Старт программе на сайте музея даст презентация видеоклипа на песню «Здравствуй, счастье!» из нового альбома «Главные детские песни 1.0». Далее можно будет принять участие в мастер-классе «Букет ромашек», где участников научат собирать с помощью цветного фетра летний букет. Зрители онлайн-кинотеатра увидят художественный фильм «Воздушный извозчик».

Очную программу в музее начнет творческое объединение современных поэтов и музыкантов Made Inside с участием танцевальной студии «Элемент». Зрителям представят поэтический сборник «Мечтай». Поэты прочтут авторские стихи о семье и детстве.

На открытой площадке состоится творческая встреча «Семейные ценности» с художником Ириной Красновой, здесь будет презентована книга для детей «Я хочу с тобой дружить», иллюстрации к которой рисовала Краснова. Для участников встречи будет организован мастер-класс по живописи.

Завершится мероприятие акцией «Ромашка добрых пожеланий». Взрослые и дети смогут оставить на лепестках ромашек свои пожелания и короткие размышления о том, что такое семья, любовь и верность, сообщается на сайте музея.