Ученые сообщили вероятную продолжительность жизни людей в 2100 году

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Американские ученые из Вашингтонского университета провели исследование, при котором оценили вероятность того, что к 2100 году любой человек сможет дожить до 120 лет.

Специалисты проанализировали демографические прогнозы, статистику по выживаемости пожилых людей и последнюю информацию из Международной базы данных по долголетию. Они спрогнозировали продолжительность жизни человека к концу XXI века.

Ученые установили, что есть более чем 99-процентная вероятность того, что к 2100 году люди будут доживать до 126-130 лет.

Исследование показало, что у людей, которые будут жить в то время, вероятность отметить 126-й день рождения составляет 89 процентов, а 128-й — 44 процента, 130-летний юбилей отпразднуют 13 процентов жителей в мире, сообщается в в журнале Demographic Research.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что ученые объяснили невозможность замедлить процесс старения. Это невозможно сделать из-за биологических ограничений.