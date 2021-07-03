Правительство РФ запретило ввоз сахара, макарон и других продуктов с Украины

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Правительство России дополнило список продукции, запрещенной для ввоза с Украины постановлением от 29 декабря 2018 года. Об этом сообщается в пятницу, 2 июля, на портале правовой информации.

Так, в список запрещенных продуктов попали сахар, макаронные изделия, майонез, кетчуп, продукты для приготовления соусов, вкусовые добавки и смешанные приправы, супы и готовые бульоны, заготовки для их приготовления, минеральная вода, мороженое и прочие виды пищевого льда, мюсли и другие.

Еще запрещен ввоз ячменя, пальмового масла, мясных продуктов, ракообразных и моллюск.

Кроме этого, ограничен ввоз лесоматериалов разных видов.

22 октября 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ «О применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации». В качестве экономических мер, применяемых в отношении физических лиц, а также в отношении контролируемых ими и юридическими лицами организаций, определены блокирование безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств за пределы территории страны.

1 ноября того же года в санкционный список изначально вошли 322 физических лица и 68 украинских компаний, впоследствии его расширили до 849 физических и 84 юридических лиц.

Ранее «Вечерняя Москва» писала, что россиян предупредили о росте цен на корма для животных. Некоторые специализированные импортные корма для животных уже исчезли с российского рынка. А цены на оставшиеся их запасы у продавцов растут.