Мосприрода подготовила экологическую программу, посвященную отказу от полиэтиленовых пакетов

Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Мосприрода подготовила экологическую онлайн-программу о том, как жить без полиэтиленовых пакетов, вредящих окружающей среде. Она приурочена к Всемирному дню без полиэтиленовых пакетов, который проходит 3 июля.

Для участников программы будут проводиться мастер-классы и занятия. На них расскажут, как сделать специальную экосумку, которая поможет сэкономить до 2,5 тысячи рублей в год и уменьшить вряд для окружающей среды. Помимо этого, ведущие расскажут, как люди раньше обходились без полиэтилена и к чему приведет его бесконтрольное использование.

Фото: mos.ru

Всего две–четыре экосумки (текстильные сумки, авоськи, экомешочки, фруктовки) позволят отказаться от покупки около 480 пакетов в год. Каждый из пакетов разлагается на воздухе около 400 лет.

В Москве с 1 января 2020 года действует раздельный сбор мусора, который уже стал приносить плоды. В прошлом году на переработку отправили в 1,5 раза больше твердых коммунальных отходов по сравнению с 2019 годом, отмечает официальный сайт мэра Москвы. С расписанием программы можно ознакомиться там же.

Ранее сообщалось, что Мосприрода летом выпустит серию видеоподкастов об экологии столицы. Отмечается, что до конца лета выйдет 18 видеоподкастов об экологии столицы, их можно будет посмотреть на сайте и на страницах ведомства в социальных сетях.