Андрей Бочкарев заявил, что в Москве с 2011 года создали свыше миллиона рабочих мест

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Свыше миллиона новых рабочих мест создали в столице с 2011 года. Об этом в субботу, 3 июля, заявил заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что власти столицы регулярно прорабатывают принципы ускоренного создания дополнительных рабочих мест.

— Сегодня перед нами стоит задача создать дополнительные возможности для привлечения бизнеса и капитальных инвестиций, высокотехнологичных компаний, — подчеркнул Андрей Бочкарев.

Заммэра уточнил, что в части градостроительства на создание новых рабочих мест направлены проекты по реорганизации старых промышленных зон Москвы, строительство технополисов, а также развитие территорий Новой Москвы.

Ранее Андрей Бочкарев рассказал, что Москва вошла в пятерку лидеров среди мировых мегаполисов по количеству горожан, довольных качеством жизни. Рейтинг составили эксперты международной компании BCG. Согласно исследованию, столица занимает третье место после Нью-Йорка и Лондона. Суммарная оценка столицы составила 62 балла.