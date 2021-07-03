РФПИ: Вакцина «Спутник V» столкнулась с кампанией дезинформации в Словакии

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Российская вакцина от COVID-19 «Спутник V» в Словакии столкнулась с жесткой кампанией дезинформации. Об этом в субботу, 3 июля, заявил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Организация связала это явление с внутренней политической борьбой в стране и давлением со стороны международного фармацевтического лобби. В соседней Венгрии, например, российским препаратом вакцинировались миллион человек. Причем спрос на вакцину превысил объем фактических поставок.

Первая партия «Спутника V» поступила в Словакию 1 марта. Однако из-за политических проволочек вакцинация препаратом в стране началась только 7 июня. В результате им привились около 10,5 тысячи человек, еще 8,1 тысячи пациентов зарегистрировались на вторую прививку. В итоге запись закрыли 30 июня.

По оценке РФПИ, дезинформация оказывает огромное влияние на ход вакцинации в разных странах, пишет РИА Новости.

Ранее вирусолог, старший научный сотрудник центра «Вектор» и руководитель научного проекта Университета Бен-Гуриона Анна Демина объяснила разницу между тремя российскими вакцинами от коронавируса.