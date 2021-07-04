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Движение в центре Москвы восстановили после перекрытия из-за сгоревшей машины

Анастасия Волоснова

Происшествия
Движение в центре Москвы восстановили после перекрытия из-за сгоревшей машины
Фото: Петр Болховитинов / Вечерняя Москва
Россия, Москва, улица Андрея Карлова Карта всех событий

Движение на Кутузовском проспекте в центре Москвы восстановили после перекрытия из-за возгорания автомобиля. Об этом в субботу, 3 июля, сообщил Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Инцидент произошел на улице Андрея Карлова. Речь идет об участке между Кутузовским проспектом и Большой Дорогомиловской улицей.

По данным источника «ВМ» в экстренных службах, никто из горожан во время происшествия не пострадал. СМИ сообщили, что сгорел автомобиль марки «Феррари».

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