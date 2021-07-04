Механики Велобайка начали работать в парках Москвы

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Россия, Москва, парк Сокольники Карта всех событий

В парках Москвы вновь начали работать дежурные механики Велобайка. Об этом в субботу, 3 июля, сообщил Telegram-канал Департамента транспорта Москвы.

Мастера готовы провести бесплатную диагностику личных велосипедов москвичей. Специалисты также могут устранить неполадки или накачать колеса велосипедов.

Специальные стойки механиков Велобайка будут работать с 12:00 до 20:00. В субботу, 3 июля, специалисты чинили велосипеды в парке Лужники, парке Горького и на ВДНХ.

В воскресенье, 4 июля, мастера также будут работать в парке Сокольники, уточнили в ведомстве.

Ранее стало известно, что крупнейшие парки столицы соединят велодорожками за три года. Соответствующий проект получил название «Зеленое кольцо». Программа по объему и по возможностям поездок на велосипедах станет одной из крупнейших в Европе. На ее реализацию планируют потратить около трех лет.