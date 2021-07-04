Антонов рассказал о реакции США на слова Путина об инциденте с эсминцем

Фото: Пресс-служба Госдумы

Вашингтон анализирует заявление президента России Владимира Путина о возможной причастности США к инциденту с британским эсминцем в Черном море. Об этом в субботу, 3 июля, рассказал посол РФ в США Анатолий Антонов в эфире Youtube-канала «Соловьев Live».

По его словам, публично американские власти не признавали участие в инциденте, однако в США знают о ситуации вокруг произошедшего.

— Сказал бы так: сигнал считан, считан он соответствующими ведомствами. Он анализируется, — подчеркнул посол.

Он отметил, что высокопоставленные чиновники в Белом доме и госдепартаменте США упоминали заявление Путина об инциденте с эсминцем.

Владимир Путин во время ежегодной прямой линии 30 июня назвал инцидент в Черном море провокацией и добавил, что в нем принимали участие не только британцы, но и американцы.

Напомним, британский эсминец Defender пересек российскую границу в среду, 23 июня, в 11:52. Он на три километра вошел в территориальные воды РФ и не реагировал на предупреждения военных. В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль ЧФ предупредительно выстрелил по нему. Позже, в 12:19, самолет Су-24М произвел предупредительное бомбометание по курсу движения судна.

Британское министерство обороны заявило, что эсминец совершал мирный проход из Одессы в Грузию через Черное море. Здесь он вошел в коридор разделения движения и вышел из него в 09:45. Также уточнялось, что выстрелов по нему якобы не производили.