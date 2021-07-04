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Самолет ВКС России доставил на родину освобожденных армянских военнослужащих

Анастасия Волоснова

Политика
Самолет ВКС России доставил на родину освобожденных армянских военнослужащих
Фото: «Вечерняя Москва» Игорь Ивандиков

Самолет ВКС России доставил из Азербайджана на родину 15 освобожденных армянских военнослужащих. Об этом рассказал командующий российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе генерал-лейтенанта Рустам Мурадов.

Мурадов лично принял участие в возвращении военнослужащих в Армению. Пленных передали армянской стороне в обмен на карты минных полей в Физулинском и Зангиланском районах, которые находятся в пределах Нагорного Карабаха.

По словам Мурадова, обмен произошел в рамках обеспечения выполнения положений трехстороннего соглашения.

Самолет с армянскими гражданами сел в ереванском аэропорту Эребуни в субботу, 3 июля. В Армении военные были направлены на медицинское обследование, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что два российских миротворца пострадали при взрыве мины в Нагорном Карабахе. Машина с двумя российскими миротворцами подорвалась на мине, в результате взрыва двое российских военнослужащих получили ранения. После инцидента военных доставили в медицинский центр, их жизни ничего не угрожает.

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