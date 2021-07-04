«Ее подставили»: Аронова прокомментировала приглашение Бузовой в МХАТ

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После выступления на сцене МХАТ имени Горького на певицу Ольгу Бузову обрушилась волна критики. Актриса Мария Аронова полагает, что если Бузову позвали на театральную сцену только ради хайпа, то ее попросту подставили.

Аронова призналась, что резонансный спектакль еще не видела. По ее мнению, приглашение на сцену непрофессионального артиста необязательно должно вызывать порицание. Важно, чтобы человек смотрелся на сцене органично и талантливо.

Однако если известной персоне дают роль только для создания информационного шума, для хайпа — это «оскорбительно» как для актеров, так и для зрителей.

— Я с Олей лично не знакома, но мне кажется, что ее подставили. Я бы восприняла это так, — сказала Аронова.

Также актриса видит проблему современного театра в режиссерах. Последние зачастую не умеют работать по системе Станиславского, и актеры в их руках становятся безвольной «биомассой», передает слова Ароновой «Собеседник».

Напомним, Ольга Бузова получила роль певицы кабаре Беллы Шанталь в спектакле об Иосифе Сталине «Чудесный грузин», премьера которого состоялась 11 июня на сцене МХАТ имени Горького. Гонорар артистки составил почти полмиллиона рублей.