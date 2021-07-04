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Врач назвал полезные и вредные поверхности для ходьбы босиком

Илья Ашуров

Общество
Врач назвал полезные и вредные поверхности для ходьбы босиком
Фото: Pexels

Ходить босиком полезно для здоровья, однако не все поверхности подходят для этого занятия. Врач общей практики Владимир Хорошев назвал полезные и вредные поверхности для ходьбы босиком.

По его словам, когда человек ходит босиком, происходит массаж биологически активных точек, которые расположенны на поверхности стопы. Подобное занятие благотворно сказывается на организме. Однако стоит учитывать, что не всякая поверхность подходит для этого.

— Полезно ходить и по песку, и по траве, а по гальке – в большей степени. Причем желательно, чтобы она была округлой, не жесткой, не острой, чтобы не поранить ноги. Когда человек идет по гальке, он тренирует еще и суставы, — отметил врач.

В свою очередь любая твердая поверхность — например, асфальт или бетон — вредны для незащищенных подошвой стоп. Также специалист обрати внимание, что ходить босиком следует там, где не нет опасности пораниться.

По мнению врача, босиком стоит ходить не более двух–трех часов в день, передает радио Sputnik.

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