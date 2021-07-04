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«Холодный стиль»: какой интерьер выбирают москвичи

Елизавета Короткова

Общество
«Холодный стиль»: какой интерьер выбирают москвичи
Фото: pixabay.com

Чаще всего жители столицы снимают жилье в стиле сдержанной классики или лофта. Об этом «Вечерней Москве» рассказала эксперт по аренде недвижимости Юлия Плюснина.

— В основном наиболее популярна сдержанная классика: белые стены, светлые пастельные тона. Востребован минимализм в мебели, — прокомментировала она.

По словам специалиста, москвичи, как правило, не требуют «уникальной» мебели в съемных квартирах. Они прекрасно довольствуются базовыми качественными образцами популярной шведской фирмы.

— Конечно, собственники, которые сдают квартиры, не делают больших трат на дорогую мебель. После каждого клиента (особенно, если он живет там от трех до пяти лет) ее легче обновить, чем реставрировать, — пояснила Плюснина.

Второе популярное предпочтение у москвичей — квартиры в стиле лофта. Он подразумевает кирпичные стены, бетон и слегка небрежные подвесные лампы (часто закрепленные на проводах), рассказала собеседница «ВМ». Она назвала этот тип интерьера «холодным» и «мужским».

Конечно, квартиры, выдержанные в подобном стиле, распространены в новостройках, а не в исторических домах, уточнила Плюснина.

При этом, как рассказала «ВМ» архитектор, дизайнер интерьеров Анастасия Панибратова, наблюдается в столице и спрос на устройство квартиры в стилистике советского интерьера. По ее словам, примерно три года назад москвичи стали восстанавливать характерный для того периода стиль.

— Часто этот стиль почему-то называют скандинавским. Это вполне востребованная история: есть любители такой архитектуры. Сейчас активно идет рефреш этого стиля, хотя многие квартиры выдержаны в классическом интерьере из-за ремонтов 2000-х годов, — рассказала она.

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