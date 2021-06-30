«Пир помпезности»: кто живет в сталинских высотках и почему советский стиль снова в тренде

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За последние пять месяцев в Москве появилось почти два миллиона квадратных метров нового жилья. На данный момент количество жилых домов в столице превышает 42 тысячи. А вот число сталинских высоток уже вряд ли изменится — их в Москве всего семь. О том, кто арендует жилплощадь в этих грандиозных и знаменитых на всю страну зданиях и что порождает в таких людях пристрастие к советской эстетике, — в материале «Вечерней Москвы».

«Рефреш советского стиля»: почему винтаж вновь востребован

Спрос на устройство квартиры в стилистике советского интерьера есть, чего не скажешь об аренде жилья в сталинских высотках. Второе, безусловно, рассчитано «на любителя», но именно такой «любитель», как правило, задает тренды. Возрождение советской эстетики в дизайне помещения востребовано уже несколько лет: примерно три года назад москвичи стали восстанавливать характерный для того периода стиль, рассказывает «Вечерней Москве» архитектор, дизайнер интерьеров Анастасия Панибратова, которая не так давно сама поселилась в одной из сталинских высоток.

— Часто этот стиль почему-то называют скандинавским. Это вполне востребованная история: есть любители такой архитектуры. Сейчас активно идет рефреш этого стиля, хотя многие квартиры в сталинских высотках выдержаны в классическом интерьере из-за ремонтов 2000-х годов, — делится она.

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Собеседница «ВМ» прогнозирует, что образ советской эстетики задержится в списке архитектурных трендов надолго. По ее словам, он достаточно «стильный» и «человечный».

Однако, несмотря на пристрастие москвичей к ретродизайну, немногие готовы переехать жить в сталинскую высотку. В большинстве своем арендаторы хотят осваивать более современные и многофункциональные пространства, считает руководитель департамента аренды жилья Юлия Плюснина.

— Аренда квартир в советских высотках не пользуется большим спросом. Эти здания все-таки старые, несмотря на всю помпезность, историческую ценность и красоту. Люди сейчас в основном ищут что-то более современное и модное, тем более даже в центре есть множество новых ЖК, — рассуждает она.

И все же новостроек в Москве не счесть, а сталинских высоток — всего семь, отмечает Панибратова. Она признается: проблем с комфортом во время проживания в высотке не возникает.

— Мне всегда хотелось, чтобы в моем доме были комфортный подъезд, место для парковки. И, как ни странно, в высотке все это есть. Здесь прекрасная парковка-подвал, где всегда есть места. Раньше я жила в новом ЖК: вот там с парковкой было уже сложнее, — вспоминает она.

Квартиры в сталинских высотках придутся по вкусу не каждому. Как правило, площадь такого жилья — 50–150 квадратных метров. Средняя цена за двухкомнатную квартиру в месяц составляет 100–150 тысяч рублей, а «однушка» (довольно редкий вариант в высотке) обойдется примерно в 70 тысяч, рассказывает Юлия Плюснина. Притом предложений об аренде не так много, добавляет она. Как правило, на одну высотку сдается 10 квартир.

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Гораздо чаще жилье в советских высотках арендуют в качестве пентхаусов, шоурумов или проводят там мероприятия, говорит риелтор. Тем не менее и на «повседневный раритет» всегда найдется свой любитель: за минувший месяц в департаменте аренды, где работает Плюснина, заключили две подобные сделки.

Красиво как в метро: зачем снимать квартиру в сталинской высотке

Одинокий мужчина или семейная пара — вот кто обычно арендует жилье в сталинских высотках, говорит Плюснина. Также довольно часто такие квартиры снимают иностранцы, которые хотят погрузиться в историю России, прочувствовать колорит грандиозных построек. По словам специалиста, немалую роль играют и территориальные предпочтения: многие арендаторы работают на Садовом, недалеко от Котельнической набережной или метро «Баррикадная». Однако наиболее осознанный выбор по-прежнему делают люди, увлеченные ретростилем.

— Очень важны вкусовые предпочтения. Если этот исторический стиль нравится, то люди выбирают такое жилье. Это история для любителей ретро и коллекционеров. Историческая составляющая, помпезность, желание поставить галочку «я там пожил» — все это влияет на выбор, — объясняет риелтор.

По мнению Плюсниной, главные преимущества квартиры в советской высотке — территориальное расположение и красивые виды из окон. Однако для архитектора Анастасии Панибратовой сильные стороны жизни в столь необычном месте не ограничиваются перечисленными. Поначалу она не рассматривала аренду квартиры в высотке, но судьба сама привела ее в теперь уже любимые стены.

— При всей любви к архитектуре высокого стиля я шла от практических нужд и лишь вдохновлялась высотками. Высотку, где я сейчас живу, раньше считала фоном. Случайно нашла предложение насчет этой квартиры, спонтанно решила его рассмотреть, — делится Панибратова.

За несколько лет до начала жизни в высотке дизайнер по интерьерам выпустила серию бокалов «Семь сестер», символизирующих знаменитые постройки. Сувениры продавались в одном из московских ресторанов. Таким образом, Анастасия Панибратова «сделала реверанс» посетителям заведения. Уже позже оказалось, что «мысли были материальны», улыбается она.

— Многие факторы тогда совпали: и мое желание поменять что-то в жизни, и наличие комфортной квартиры в высотке. Это материализация в действии! Выгравировала любимые высотки на бокалах — оказалась в одной из них, — рассуждает собеседница «ВМ».

Во внутреннее убранство высотки Панибратова буквально влюбилась с первого взгляда. Она отмечает, что в этой квартире у нее всегда хорошее настроение.

— Я впервые вошла в подъезд и поняла: это не станция метро, а место, где я могу жить. Пир помпезности, гимн Советскому Союзу и Победе — все это меня очень вдохновило. И опять же — вид из окна! У меня здесь очень хорошее настроение, мне здесь просто нравится, — признается она.

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«Не ожидала»: каково жить в сталинской высотке

Большинство желающих снять квартиру отдают предпочтение предложениям по аренде в новых жилых комплексах. Как правило, эти варианты дешевле и удобнее, говорит Юлия Плюснина. И все же вдохновляющий вид из окна и романтика ретростиля могут затмить все сопутствующие факторы. Анастасия Панибратова практически не замечает недостатков жизни в высотке.

— Конечно, люди всегда бегут за комфортом, но в высотках все довольно хорошо устроено. Работают круглосуточные службы, электрики, водопроводчики и так далее. Парковочные места есть, — заверяет собеседница «ВМ».

Она радуется «парадному» скверику под окнами и дубовому паркету в коридорах, деревянным дверям и лепнине на стенах. Особого внимания заслуживает вид из окна: именно он способствует ее оптимистическому расположению духа.

— Меня очень вдохновляет вид из окна. С этим повезло: я живу на высоком этаже. Из окон у меня открывается вид и на старую Москву, и на новую застройку — и на Кремль, и на «Москву-Сити». Для меня это очень сильная метафора — такая большая перспектива, — анализирует жительница высотки.

Она признается: с переездом в высотку в жизни что-то поменялось в лучшую сторону. По утрам в окна всегда светит солнце, а на дорогах кипит жизнь, рассказывает Панибратова.

Фото: РИА Новости

— Как ни странно, здесь очень тихо и нет никакой пыли. У меня всегда здесь хорошее настроение. Я не ожидала, что здесь будет так комфортно, — заключает жительница высотки.

Справка «ВМ»

Сталинские высотки строились в период с 1947 по 1957 год. Открытие зданий было приурочено к 800-летию Москвы. У иностранцев для обозначения построек укоренилось название «семь сестер». Среди знаменитых высоток — главное здание МГУ, жилой дом на Котельнической набережной, гостиница «Украина», здание МИД, жилой дом на Кудринской площади, здание на площади Красных ворот и гостиница «Ленинградская».

Высотки являются характерным примером архитектурного стиля послевоенного советского ар-деко. Согласно замыслу Иосифа Сталина, в столице должны были построить восемь высоток, но от проекта здания в районе сегодняшнего «Зарядья» пришлось отказаться ввиду финансовых неудач.