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Вертолет Ми–2 совершил жесткую посадку в Кабардино-Балкарии

Илья Ашуров

Происшествия
Вертолет Ми–2 совершил жесткую посадку в Кабардино-Балкарии
Фото: Telegram / РИА Новости

В Кабардино-Балкарии вертолет Ми–2 совершил жесткую посадку при проведении сельскохозяйственных работ. Об этом в воскресенье, 4 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России.

По данным ведомства, инцидент произошел в 10:20 по московскому времени недалеко от города Прохладный. По предварительной информации, в результате происшествия пострадавших нет. Вертолет не подвергся разрушению.

В экстренных службах региона рассказали, что пилота, управлявшего вертолетом пока не нашли. Кабина вертолета была пуста, передает РИА Новости.

Ранее «Вечерняя Москва» писала о крушении самолета Ан-2, который проводил обработку рисовых полей в Казахстане. Инцидент произошел 4 июля в 04:00 по московскому времени недалеко от города Кызылорда. Пилоты приняли решение совершить посадку из-за технических неисправностей через несколько километров после взлета. При совершении вынужденной посадки самолет упал на поле.

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