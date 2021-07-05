Число инфекционных и паразитарных заболеваний выросло в России

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Более 37,5 миллиона случаев инфекционных и паразитарных заболеваний выявили в России в 2020 году. Об этом говорится в докладе Роспотребнадзора«О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2020 году».

Число случаев подобных заболеваний в стране увеличилось на 13 процентов. В 2019 году в России зафиксировали всего 33 миллиона случаев.

В документе отметили, что среди россиян заметна «слабо выраженная тенденция роста» заболеваемости, пишет РИА Новости.

Ранее врачи установили, что индийский штамм коронавируса может проявляться в виде расстройства желудочно-кишечного тракта. Основными симптомами заболевания индийским штаммом коронавируса являются насморк, боль в горле и головная боль. Среди самых опасных отмечают диарею и образование тромбов. Отмечается также, что данный штамм коронавируса более агрессивный и злой, а вызванная им болезнь протекает быстрее.

24 июня первый случай смерти от штамма «дельта плюс» зафиксировали в Индии. Женщина с новым штаммом коронавируса не была вакцинирована и скончалась 23 мая. Специалисты узнали о ее заболевании после проведения анализов.