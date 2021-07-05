Москвичам рассказали о погоде в столице 5 июля

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В Москве и области в понедельник, 5 июля, ожидается солнечная погода, воздух может прогреться до 28 градусов тепла.

По словам синоптиков, определять погоду в столичном регионе будет антициклон. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.

Температура воздуха в столице поднимется до плюс 24–26 градусов, в Подмосковье — до 23–28 градусов. Скорость восточного ветра составит 5–10 метров в секунду. Осадков в Московском регионе не ожидается.

Синоптики уточнили, что температура воздуха поднимется выше нормы на 3–4 градуса, передает портал «Метеоновости».

Ранее сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявлял, что начало следующей недели в Москве ознаменуется дневными температурами в районе 25–27 градусов, а затем столбики термометров начнут «штурмовать 30-градусную высоту». Позднее синоптик рассказал, когда температура в Москве достигнет июньских максимумов.

Напомним, среднемесячная температура в июне в Москве оказалась на 3,2 градуса выше нормы. В городе в прошлом месяце зафиксировали четыре температурных рекорда.