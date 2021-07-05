Владимир Путин подписал закон о внесудебном удалении порочащих честь граждан данных
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит по заявлениям граждан удалять из интернета недостоверную или порочащую честь информацию. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 5 июля.
Согласно тексту закона, основанием для удаление подобного рода информации будет поданное в региональную прокуратуру заявление с приобщенными к нему доказательствами, которые подтверждают противоправный характер данных. На проверку указанных фактов в заявлении и вынесение заключения у местного надзорного органа будет 10 дней. Далее, обоснованность вынесенного решения проверит в течение пяти дней генпрокурор России или его заместитель.
В случае подтверждения указанных в заявлении фактов, требование об удалении информации из интернета передадут в Роскомнадзор, который в свою очередь примет необходимые для этого меры.
Ранее Владимир Путин подписал указ, который утверждает стратегию национальной безопасности страны. Указ вступил в силу со дня подписания и признает утратившим силу предыдущий, подписанный в 2015 году.