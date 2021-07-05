Владимир Путин подписал закон о внесудебном удалении порочащих честь граждан данных

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит по заявлениям граждан удалять из интернета недостоверную или порочащую честь информацию. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в понедельник, 5 июля.

Согласно тексту закона, основанием для удаление подобного рода информации будет поданное в региональную прокуратуру заявление с приобщенными к нему доказательствами, которые подтверждают противоправный характер данных. На проверку указанных фактов в заявлении и вынесение заключения у местного надзорного органа будет 10 дней. Далее, обоснованность вынесенного решения проверит в течение пяти дней генпрокурор России или его заместитель.

В случае подтверждения указанных в заявлении фактов, требование об удалении информации из интернета передадут в Роскомнадзор, который в свою очередь примет необходимые для этого меры.

Ранее Владимир Путин подписал указ, который утверждает стратегию национальной безопасности страны. Указ вступил в силу со дня подписания и признает утратившим силу предыдущий, подписанный в 2015 году.