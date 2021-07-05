Тестовую партию российской вакцины «Спутник V» произвели в Мексике

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В Мексике запустили производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом в понедельник, 5 июля, сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Производство российского препарата организовано РФПИ совместно с местным партнером — мексиканской компанией BIRMEX.

— Мексика стала первым государством Северной Америки, которое зарегистрировало «Спутник V» и запустило производство российской вакцины. Препарат, произведенный в Мексике, будет использоваться для реализации программы вакцинации населения против коронавируса в стране, — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в фонде отметили, что в настоящее время вакцина «Спутник V» зарегистрирована в 67 странах, совокупное население которых превышает 3,5 миллиарда человек. Данные о вакцинации населения в Аргентине, Бахрейне, Венгрии, Мексике, ОАЭ, Сербии и других странах демонстрируют эффективность и безопасность российского препарата.

Ранее ученые выяснили, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» не представляет опасности для репродуктивного здоровья женщин и мужчин. Соответствующее исследование проводили в ФГБУ «НМИЦ АГП имени В. И. Кулакова».