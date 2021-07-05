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День семьи, любви и верности отпразднуют в Палатах бояр Романовых

Ольга Маркова

Развлечения
День семьи, любви и верности отпразднуют в Палатах бояр Романовых
Фото: Пелагея Замятина / Вечерняя Москва

Палаты бояр Романовых, филиал Государственного Исторического музея, 8 июля приглашают посетителей на праздничную программу, посвященную Дню семьи, любви и верности.

Праздник, приуроченный к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии, впервые отметили в нашей стране в 2008 году. Главные торжества традиционно проходят в Муроме.

Символом Дня семьи, любви и верности стала ромашка. В день празднования плетут венки из ромашек, дарят букеты ромашек и «февроньки» — открытки с изображением ромашек.

В Палатах бояр Романовых все желающие смогут принять участие в беседе и тематической экскурсии. Посетители узнают об истории появления и сюжете сказания «О Петре и Февронии Муромских», ставших символами взаимной любви и семейного счастья.

Участие в мероприятиях по билетам, сообщается на сайте музея.

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