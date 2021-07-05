Программа молодежного туризма будет запущена в РФ в ближайшее время

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В ближайшее время в России запустят программу молодежного туризма. Благодаря ней уже в этом году около 60 тысяч человек смогут путешествовать по стране бесплатно. Об этом в понедельник, 5 июля, сообщила глава Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Ксения Разуваева.

— Мы ее запускаем в самое ближайшее время вместе с Ростуризмом, с платформой «Россия — страна возможностей», и порядка 60 тысяч человек в этом году смогут попутешествовать по разным концам нашей страны бесплатно, — цитирует Разуваеву РИА Новости.

В марте этого года президент России Владимир Путин предложил увеличить туристический кешбэк для детей и молодежи. По словам президента, льготный тариф для молодежи должен действовать круглый год, а не только в период каникул.

Также в России с 25 мая действует программа детского туристического кешбэка. Для того чтобы стать ее участником, нужно выполнить несколько условий. В первую очередь надо зарегистрироваться на сайте программы лояльности и выбрать там необходимую путевку. Данная программа продлится до 20 сентября 2021 года.

Ранее сообщалось о возможности введения в России особых условий получения кешбэка для многодетных семей.