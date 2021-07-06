Назван иностранный кандидат на пост главного тренера сборной РФ по футболу

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Назван один из кандидатов на пост главного тренера российской сборной по футболу. Им может стать заявивший ранее о решении покинуть команду Германии после Евро-2020 Йоахим Лёв.

Уточняется, что Лёв — один из трех иностранцев, которые входят в шорт-лист потенциальных тренеров сборной России, передает издание «Чемпионат.com» со ссылкой на источники.

Ранее сообщалось, что в Российском футбольном союзе начали поиск кандидата на пост главного тренера сборной страны. При этом Станиславу Черчесову пока не предложили уйти в отставку.

Сборная России не смогла выйти из группы на Евро-2020, заняв последнее место в квартете. Команда потерпела два поражения от Бельгии и Дании и с минимальным счетом выиграла у Финляндии.

В феврале Йоахим Лев вошел в тройку лучших тренеров мира в XXI веке по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.

«Вечерняя Москва» писала, что Министерство спорта проанализирует работу Станислава Черчесова в ближайшие дни. Решение о его пребывании на посту тренера сборной России по футболу будет принято в ходе заседания экспертного совета.