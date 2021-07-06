Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Назван иностранный кандидат на пост главного тренера сборной РФ по футболу

Юлия Курганова

Спорт
Назван иностранный кандидат на пост главного тренера сборной РФ по футболу
Фото: twitter/teamrussia

Назван один из кандидатов на пост главного тренера российской сборной по футболу. Им может стать заявивший ранее о решении покинуть команду Германии после Евро-2020 Йоахим Лёв.

Уточняется, что Лёв — один из трех иностранцев, которые входят в шорт-лист потенциальных тренеров сборной России, передает издание «Чемпионат.com» со ссылкой на источники.

Ранее сообщалось, что в Российском футбольном союзе начали поиск кандидата на пост главного тренера сборной страны. При этом Станиславу Черчесову пока не предложили уйти в отставку.

Сборная России не смогла выйти из группы на Евро-2020, заняв последнее место в квартете. Команда потерпела два поражения от Бельгии и Дании и с минимальным счетом выиграла у Финляндии.

В феврале Йоахим Лев вошел в тройку лучших тренеров мира в XXI веке по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.

«Вечерняя Москва» писала, что Министерство спорта проанализирует работу Станислава Черчесова в ближайшие дни. Решение о его пребывании на посту тренера сборной России по футболу будет принято в ходе заседания экспертного совета.

Читайте также:
сборная Россииотбор кандидатовглавный тренер
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Взлет и падение кооперативов

Алексей Мухин
Алексей Мухин

Не вакцинироваться — лишний повод раскачать лодку?

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Почему мы не верим врачам

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Прививка от гордости

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

Ведем с бизнесом открытый диалог

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кибератаки уткнутся в киберщит

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Почему мы ненавидим Бузову

Все мнения
О проекте