Суд 23 июля рассмотрит административное дело в отношении Дудя о пропаганде наркотиков

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Заседание по делу в отношении блогера Юрия Дудя об административном правонарушении назначено на 23 июля. Об этом во вторник, 6 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе Зюзинского суда.

— Заседание назначено на 09:30 утра, 23 июля, — сказал представитель суда.

Ранее дело Юрия Дудя о пропаганде наркотиков после доработки снова поступило в суд.

Напомним, на блогера Юрия Дудя пожаловалась в полицию общественная организация «Лига безопасного интернета». Эксперты этой структуры усмотрели в его интервью с блогером Ивангаем и рэпером Моргенштерном пропаганду наркотиков.

Позже в отношении Дудя был составлен протокол по административной статье КоАП «Пропаганда наркотических средств с использованием интернета». Эта статья предусматривает штраф до 1,5 миллиона рублей.