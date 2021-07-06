Все пассажиры и экипаж упавшего на Камчатке Ан-26 погибли

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Спасатели обнаружили фрагменты самолета Ан-26, экипаж которого перестал выходить на связь утром 6 июля. Об этом заявили в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) во вторник, 6 июля.

— По информации оперативных групп, в 12:06 (по московскому времени — прим. «ВМ») обнаружено место авиационного происшествия Ан-26, выполнявшего сегодня рейс Петропавловск-Камчатский — Палана, с которым была утеряна радиосвязь. Место обнаружения: около 4–5 километров от взлетно-посадочной полосы со стороны береговой линии, — говорится в сообщении ведомства.

По данным источника в экстренных службах, выживших в катастрофе нет, передает РИА Новости.

Первые сообщения о крушении самолета на Дальнем Востоке появились в СМИ утром во вторник, 6 июля. Самолет Ан-26 направлялся из Петропавловска-Камчатского в поселок Палана. Рейс вылетел 6 июля в 12:57 (03:57 мск) из аэропорта Елизово и должен был приземлиться в Палане в 15:05 (06:05 мск).

На борту находилось 28 человек: 22 пассажира и шесть членов экипажа. Среди пассажиров была Ольга Мохирева, глава поселка Палана.

Рядом с Паланой самолет оказался в сложных метеоусловиях: в тот момент там был сильный туман и облачность. В районе аэропорта расположены высокие горные сопки, которые также осложняют процесс посадки.

Прямо перед заходом на посадку экипаж Ан-26 не вышел на связь. На поиски пропавшего рейса отправили вертолеты и спецсамолет. Позже МЧС опубликовало видео со спасательной операции. Поиски пропавшего самолета значительно затрудняли сложные погодные условия.

Всю имеющуюся на данный момент информацию о случившейся катастрофе читайте в материале «Вечерней Москвы».